وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إنه أمر بإنهاء الاتفاقية التي تعود إلى 26 نوفمبر 2022 "اعتبارا من خيار التجديد في أول مارس".

واتهم إعلان ترامب الذي نشره عبر شبكة "تروث سوشال" حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بعدم الوفاء بالشروط الديمقراطية للانتخابات التي أجريت في يوليو من العام الماضي فضلا عن عدم التحرك سريعا بما يكفي لاستعادة المهاجرين الفنزويليين الذين من المقرر أن يتم ترحيلهم.

وقال ترامب، إن التصريح الذي أصدرته حكومة بلاده للسماح لشركة الطاقة العملاقة شيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره سيتم إنهاؤه الأسبوع الجاري، ليقطع بذلك شريان حياة مالي بالنسبة لكاراكاس.

وتصدر شيفرون حوالي 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شركة شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.

ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته دائما العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة تصل إلى حد "حرب اقتصادية" تهدف إلى شل فنزويلا.

وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنها قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، غير أنهم يلقون باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات على العقوبات.