تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

كان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ العاشر من ديسمبر، بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية، في مؤشر على ضعف الطلب، إلى جانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة سجلت زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات النفط الخام انخفضت على نحو غير متوقع مع ارتفاع أنشطة التكرير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.3 مليون برميل إلى 430.2 مليون خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.6 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع.

وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة صعدت 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 248.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 0.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل إلى 120.5 مليون مقابل توقعات بانخفاضها 1.5 مليون.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 292 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.

إنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن التصريح الذي أصدرته حكومة بلاده للسماح لشركة الطاقة العملاقة شيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره سيتم إنهاؤه الأسبوع الجاري، ليقطع بذلك شريان حياة مالي بالنسبة لكاراكاس.

وتصدر شيفرون حوالي 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شركة شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينج التابعة لنيسان سكيوريتيز "الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

ولا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترامب. وقال ترامب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأميركية.