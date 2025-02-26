تعد "تندام" ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا.

وستقود مجموعة ملتيبلاي المرحلة التالية من نمو "تندام"، مع التركيز على التوسع الدولي وتعزيز منظومة عمل المجموعة متعددة القنوات.

وستبقى الصفقة مرهونة بموافقة السلطات التنظيمية المختصة وتعزز مجموعة ملتيبلاي، من خلال هذا الاستثمار، حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار "تندام" ركيزة لهذا التوسع الجديد.

وتشكل هذه الصفقة أول استثمار رئيسي للمجموعة في أوروبا، وتوسعاً جغرافياً مهماً لها، سيعزز مكانتها ضمن الشركات التي تركز على المستهلك.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي إن حصة الأغلبية في "تندام" تحقق ثلاثة أهداف استراتيجية لمجموعة ملتيبلاي ، إذ تتيح لنا المضي قدماً في التزامنا نحو تحقيق نمو من خانتين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتشكل أول دخول لنا إلى قطاع التجزئة والملابس، وهو مجال نستهدفه لمايزخر به من إمكانات نمو كبير. وأخيراً، يعد هذا الاستحواذ خطوة عملية ضمن خططنا الرامية للتوسع عالمياً، مما يضع المجموعة في موقع استراتيجي قوي لتعزيز محفظتها الدولية خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال جاومي ميكيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تندام إن الشركة أثبتت، منذ إطلاق استراتيجية "تندام5.0"، قدرتها الاستثنائية على تحقيق النمو، مدعومة ببناء منظومة متكاملة ومميزة متعددة القنوات. يعكس استثمار "مجموعة ملتيبلاي"الثقة القوية في هذه الاستراتيجية، ويسهم في تعزيز إمكانيات النمو المتسارع للشركة. وأضاف أنه على نحو مماثل تسهم صناديق "سي في سي"و"بي إيه آي" عبر "لانو" و"أركاديان" في توفير الاستقرار والخبرات الغنية لأعمال الشركة، بينما يشكل مستثمرونا وفريقنا الإداري الملتزم أفضل ضمان لتحقيق النمو والنجاح الدائمين.

تُعد "تندام" من الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة للملابس عبر قنوات متعددة إذ تمتلك حضوراً واسعاً فيما يقرب من 80 دولة عبر 4 قارات، مع أكثر من 1,800 نقطة بيع وتضم محفظة أعمالها 12 علامة تجارية خاصة، تتركز بشكل رئيسي في قطاع السوق الشامل.