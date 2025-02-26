وأرجعت اس تي سي السعودية (stc) في بيان على موقعها الإلكتروني، هذا النمو بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات الشركات التابعة بنسبة 16.4 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع إيرادات شركة اس تي سي السعودية بـ 0.9 بالمئة.

كما شهدت وحدة العملاء نموا في الإيرادات بنسبة 5.4 بالمئة، مدعومة بمساهمات من قطاعي الجوال والسكني، اللذين حققا نموا بنسبة 5.2 بالمئة و6.3 بالمئة على التوالي، مما ساهم في التخفيف من الضغوط الناتجة على إيرادات وحدة قطاع الأعمال والتي انخفضت بنسبة 7.7 بالمئة، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات القطاع العام والذي قابله ارتفاع ملحوظ في إيرادات القطاع الخاص.

أما فيما يخص وحدة النواقل والمشغلين، فقد شهدت تراجعا في الايرادات بنسبة 4.5 بالمئة، وذلك نتيجة التركيز على تحسين هوامش الربحية.

كما ساهمت الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة الإنفاق وأداء الشركات التابعة إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 9.6 بالمئة ليصل إلى 14.4 مليار ريال.

وقالت الشركة إن صافي الربح قد قفز بنسبة 85.7 بالمئة ليبلغ 24.7 مليار ريال (حوالي 6.6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة stc بتحقيق أهدافها وفقا لاستراتيجيتها.

وتعليقا على النتائج المالية للعام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد إن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة stc بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها وخططها المالية والتشغيلية. كما كان لتركيز stc على رعاية الابتكار وتحسين تجربة العملاء دور أساسي لتعزيز النمو المستدام مما ساهم في الأداء المتميز خلال عام 2024، حيث حققت المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 5.7 بالمئة، والربح التشغيلي بنسبة 9.6 بالمئة، وصافي الربح بنمو 85.7 بالمئة، علما أنه في حال استبعاد البنود الغير متكررة فإن المجموعة تكون قد حققت نمو في صافي الربح بنسبة 13 بالمئة.

كما أشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالأداء المميز للمجموعة ونتائجها المالية خلال العام والذي كان انعكاسا لأداء الشركات التابعة للمجموعة والتي حققت نموا في أعمالها بنسبة 16 بالمئة، وتطبيق برنامج كفاءة الإنفاق والذي كان له دور محوري في تعزيز الأداء المالي.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن stc عملت بنجاح على العديد من المبادرات الاستراتيجية ومنها:

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه في ضوء النتائج المالية المميزة التي حققتها المجموعة، فقد أوصى مجلس إدارة stc بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن العام المالي 2024 بمقدار 2 ريال للسهم وبما يعادل 10 مليار ريال، بالإضافة إلى التوزيعات المعتمدة في سياسة الشركة والتي تم تفعيلها من الربع الرابع من عام 2024 وبذلك يكون مجموع التوزيعات النقدية عن عام 2024 3.75 ريال للسهم، وتعكس هذه السياسة سعي المجموعة الدائم لتعظيم وتعزيز عوائد المستثمرين.

وأوضح المهندس عليان الوتيد أن التوجه الاستراتيجي لـ stc نحو الابتكار والتميز في مشاريع البنية التحتية الرقمية قد تُرجم من خلال توقيعها عددا من الشراكات الاستراتيجية، منها:

اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية والتي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية .

كما وقعت المجموعة شراكة استراتيجية مع شركة تطوير المربع الجديد بهدف تعزيز ودعم " المربع الجديد " في تنفيذ المشاريع والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بشكل فعّال، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها مجموعة stc.

وتأتي هذه الشراكات تأكيدا على التزام المجموعة بتعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة وعلى مكانتها كممكن أول للتحول الرقمي في المنطقة.

وفي ختام إنجازات عام 2024، واصلت stc تميزها بالحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، وتقدمت إلى المرتبة التاسعة عالميا بين أعلى السمات التجارية قيمة في القطاع، وفقا لتقرير "براند فاينانس."

وقد ارتفعت قيمة سمتها التجارية بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 60.4 مليار ريال، مما يعكس مكانتها العالمية ودورها المحوري في الاقتصاد الرقمي.

كما حققت stc نموا كبيرا في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32 بالمئة في عام 2024 بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال.

ويعكس هذا الإنجاز التزام stc بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وخلق نمو اقتصادي مستدام.