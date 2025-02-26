وبحسب بيان الشركة المنشور على سوق الأسهم السعودية "تداول" فإن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى الانخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.52 مليار ريال (حوالي 940 مليون دولار) إضافة إلى الزيادة في الربح التشغيلي بمقدار 2.02 مليار ريال ( حوالي 540 مليون دولار) وذلك بسبب الزيادة في إجمالي الربح الذي قابله جزئيا زيادة في التكاليف التشغيلية.

بلغت الأرباح قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والإهلاك والاطفاء 19.47 مليار ريال (حوالي 5.19 مليار دولار) للسنة الحالية 2024 مقارنة بـ 19.02مليار ريال (حوالي 5.07 مليار دولار) في العام 2023 بهامش ربح مقداره 13.9 بالمئة في العام 2024 مقارنة بـ 13.4 بالمئة في عام 2023.

انخفضت إيرادات العام الحالي بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 139.98 مليار ريال (حوالي 37.17 مليار دولار) ، ويعود ذلك بشكل رئيس الى انخفاض في الكميات المباعة قابله جزئيا ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات.