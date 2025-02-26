وأعلنت "يونيبر" في دوسلدورف أمس الثلاثاء أنها تخطط لتسديد 2.6 مليار يورو إلى الدولة الألمانية في الربع الأول من هذا العام.

وكانت الشركة أعلنت في الخريف الماضي عزمها تسديد 2.5 مليار يورو للدولة الألمانية في الربع الأول من 2025.

وتلبي الشركة بذلك شروط المساعدات التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن "يونيبر" في الوقت الحالي مملوكة بالكامل تقريبا للحكومة الألمانية، إلا أنه سيتعين على الدولة الألمانية خفض حصتها إلى (25 بالمئة زائد سهم واحد) كحد أقصى بحلول نهاية عام 2028.

وواجهت شركة "يونيبر" أزمة عام 2022 بسبب خفض روسيا أولا ثم وقفها لإمدادات الغاز بعد هجومها على أوكرانيا.

وتكلفت عمليات المشتريات البديلة مليارات اليورو. ولمنع إفلاس الشركة دفعت ألمانيا مساعدات بلغت نحو 13.5 مليار يورو، وأصبحت المالك الأكبر لها بنسبة تزيد على 99 بالمئة.

وكانت يونيبر سددت بالفعل أول دفعة من مستحقات الدولة الألمانية في نهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت 530 مليون يورو. وكان ذلك المبلغ هو الذي احتجزته يونيبر في أغسطس 2022 في سياق نزاع الغاز مع شركة الغاز الروسية "غازبروم"، عندما توقفت الأخيرة عن توريد الغاز.