وأعلنت الشركة في بيان تنظيمي أنها حصلت على عقد لتوريد المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي بقطارات حديثة.

وذكرت الشركة أن هذه أكبر طلبية لأعمالها في مجال السكك الحديدية حتى الآن، كما تمثل هذه الصفقة أول دخول لشركة هيونداي روتيم إلى السوق المغربية.

وفي السابق، كانت أكبر صفقة للشركة هي مشروع توريد قطارات إن إي إف (NIF) ذات الطابقين لأستراليا بقيمة 1.4 تريليون وون.

ويستعد المغرب حاليا لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية قبل استضافته المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030.

ومن المتوقع أن تتولى شركة هيونداي روتيم وشركة كوريا للسكك الحديدية (كوريل) صيانة القطارات بشكل مشترك من خلال مفاوضات منفصلة.