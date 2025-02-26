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بحلول الساعة 0237 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولار.

وفتح ترامب جبهة أخرى أمس الثلاثاء في الحرب التجارية العالمية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا إن الذهب تلقى الدعم من المخاوف حيال رسوم ترامب الجمركية، التي أثارت هذه الحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي لدى المستهلكين.

وفي مؤشر آخر على تزايد قلق الأميركيين إزاء التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين أمس الثلاثاء "من الصعب إجراء تغييرات كبيرة في السياسة النقدية وسط مثل هذا الغموض".

قد يجبر التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وساعدت المخاوف من حرب تجارية عالمية كبرى، جراء مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، الذهب على بلوغ مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات وارتفع بنحو 11 بالمئة حتى الآن هذا العام.

ويترقب المشاركون في السوق الآن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، للتنبؤ بمسار التيسير النقدي. ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".