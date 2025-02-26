تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.29 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.18 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات الخام بواقع 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وساعد التقرير في تهدئة بعض المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من النفط عالميا. وكانت المخاوف، إلى جانب تقارير اقتصادية قاتمة صادرة عن الولايات المتحدة وألمانيا، دفعت أسعار النفط للتراجع بما يزيد عن اثنين بالمئة في الجلسة الماضية.

وبلغ خام برنت عند الإغلاق أدنى مستوى منذ 23 ديسمبر أمس الثلاثاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 10 ديسمبر.

وأظهرت بيانات أميركية تراجع ثقة المستهلكين في فبراير بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام، مع ارتفاع توقعات التضخم على مدى 12 شهرا. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمخاوف من أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين قد تزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وكتب محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء أن ذلك هدأ المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط في الأمد القريب على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

وقال روري جونستون المحلل لدى كوموديتي كونتكست إنه على الرغم من أن التدابير السياسية الأميركية قد تؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميا، فإن أعضاء أوبك+ سيواجهون أي نقص في الإمدادات من دولة بالشرق الأوسط إذ يأملون في ضخ المزيد من الخام في السوق الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود مسودة اتفاق للمعادن يشكل محورا لجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز أمس الثلاثاء.

وقد يمهد انتهاء الحرب في أوكرانيا الطريق أمام زيادة الإمدادات النفطية الروسية في السوق.