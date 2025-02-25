وكان الدولار قد هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى الاثنين.

وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ "في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل انقضاء المهلة في الرابع من مارس آذار.

وكان كثيرون يأملون في أن يتمكن أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة من إقناع إدارة ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية التي ستطبق على واردات من البلدين إلى الولايات المتحدة تتجاوز قيمتها 918 مليار دولار.

وحفزت تعليقاته الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية وساهمت في استقرار الدولار، الذي انخفض بنحو ثلاثة بالمئة عن ذروة سجلها في يناير كانون الثاني، بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع أثارت المخاوف بشأن آفاق النمو.

تحديث الأسعار

واستقر اليورو عند 1.04672 دولار، بانخفاض ضئيل عن أعلى مستوى له في شهر سجله أمس الاثنين في أعقاب الانتخابات الألمانية، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2618 دولار، وهو ما يقل قليلا أيضا عن أعلى مستوى في شهرين سجله أمس.

واستقر الين عند 149.5 للدولار مدعوما برهانات السوق على المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعد أن سجل أقوى مستوى له منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 148.5 ين للدولار أمس الاثنين.

ووسط هذه المؤثرات ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيم أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 106.6 من أدنى مستوى له في شهرين سجله أمس الاثنين عند 106.1.

بين الرسوم الجمركية والانتخابات الألمانية

وقال راي أتريل كبير محللي استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "منذ الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين، تدعم الأخبار الاقتصادية الأمريكية ما يقال عن أن الولايات المتحدة تفقد نوعا ما وضعها الاقتصادي الاستثنائي. لكن كلما رأينا نبرة معقولة لتجنب المخاطر في أسواق الأسهم... يحصل الدولار على نوع من الدعم التقليدي كملاذ آمن".

وأضاف أتريل "مع اقتراب موعد الرسوم الجمركية هذه، من الصعب أن نرى تعافيا كبيرا في معنويات المخاطرة... وهذا من شأنه أن يبقي على الدعم الدفاعي للدولار".

وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في أكثر من أسبوع عند 1.4257 للدولار، لكنه ظل بعيدا عن مستوى 1.4792 للدولار الذي هبط إليه في الثالث من فبراير شباط في أعقاب الإعلان الأولي لترامب عن الرسوم الجمركية على كندا.

وفي أوروبا، ظلت التركيز على السياسة الألمانية، إذ يتطلع المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى تشكيل حكومة سريعا بعد الفوز في الانتخابات يوم الأحد لكنه يواجه محادثات ائتلافية صعبة واحتمال وجود برلمان غير مستقر بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف.