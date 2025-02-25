ومن المرجح أيضا أن يسجل البنك خسائر خلال الأعوام المقبلة لكن على نطاق أصغر، بحسب توقعات البنك.

وقال رئيس البنك يواخيم ناجل خلال تقديم التقرير المالي السنوي في فرانكفورت: "من المرجح أن تكون ذروة الأعباء السنوية قد تم تجاوزها".

وعند تقديم نموذج الميزانية العامة قبل عام، حذر ناجل بالفعل من سنوات عجاف قادمة، وقال: "نتوقع ألا نتمكن من توزيع أرباح لفترة طويلة".

ويعتزم البنك المركزي الألماني تعويض الخسائر بالأرباح المستقبلية في السنوات القادمة.