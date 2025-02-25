وسيعمل المشروع على تصنيع منتجات وحلول التنقل محلياً في المملكة العربية السعودية، بدعم من مركز محلي لتطوير المنتجات.

وستصبح "آلات" أيضاً مساهماً مباشراً في شركة TKE وعضواً في اتحاد شركات الاستثمار الحالي بحصة 15 بالمئة، ويدل ذلك على القوة التشغيلية لدى شركة TKE وآفاقها الواسعة في تعزيز القيمة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة.

وستوفر هذه الشراكة حلولاً مبتكرة للمصاعد والسلالم المتحركة المتكاملة، المصنعة في السعودية، بما يتماشى مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي.

الكيان الجديد، الذي يتخذ من السعودية مقراً له، سيقوم بمرور الوقت بتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة والممرات المتحركة محلياً ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، مما سيؤدي إلى إطلاق أول عملية تصنيع للمصاعد والسلالم المتحركة في المملكة من قبل شركة عالمية.

كما سيعمل المشروع المشترك ككيان لمبيعات وخدمات شركة TKE في المملكة العربية السعودية وسيستخدم شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوسيع أعمالها في المنطقة.

وتعزز الشراكة هذه التزام TKE بتحسين الحياة الحضرية من خلال الحلول والخدمات المبتكرة للتنقل الحضري، وتضعها في موقع يسمح لها بالاستفادة من واحدة من أسرع أسواق التقنيات الجديدة نمواً وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم.

ويتمتع هذا المشروع المشترك بموقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل ضمن المشاريع العملاقة الطموحة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المشاريع واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

ستوفر شركة TKE التقنيات الرائدة والخبرة العميقة في التصنيع ومنهجيات السلامة لشركة "آلات" والسعودية.

وسيعمل المشروع المشترك كمركز للابتكار، يشمل مركزاً لتطوير المنتجات ومركزاً للتدريب، مكملاً لمركز SEED التابع لشركة TKE والذي يوفر برامج تدريبية شاملة وموحدة عالمياً للمصاعد، بدءاً من المهارات التقنية إلى الإدارة. وتلتزم شركة TKE والمشروع المشترك بتطوير فريق إقليمي لشبكة الخدمات التقنية الدولية لتوفير خدمات الدعم التقني للعملاء وتطوير قدرات دعم الصيانة من جهات خارجية ضمن اقتراح قيمة الخدمة الشاملة.

قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "آلات": "تشكل شراكة آلات مع TK Elevator حجر زاوية في التزامنا بإنشاء مركز تصنيع عالمي للتقنيات المستدامة في المملكة يركز على الصناعات المتطورة والإلكترونيات. ويتماشى ذلك مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير القطاعات الرئيسية، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتنمية الحضرية المستدامة والنمو الاقتصادي".

من جانبه قال أوداي ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة TK Elevator: "نحن محظوظون بتشكيل مشروع مشترك يرتقي بمعايير القطاع مع شركة آلات لدعم رؤية المملكة وتعزيز النمو السلس المستقبلي لشركة TK Elevator. وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية جديدة في رحلة تحولنا وحقبة جديدة تؤكد على مشاركة TK Elevator النشطة في دورة التنمية القادمة بالسعودية، مع تعزيز قدراتنا في بناء مدن ذكية للمستقبل في جميع أنحاء العالم.

إضافةً إلى ذلك، يسعدنا الترحيب بشركة آلات كمساهم مباشر ومستثمر طويل الأمد في شركتنا ونتطلع إلى الاستفادة من مشاركتهم ودعمهم المستمر".

وسيستفيد هذا المشروع المشترك من العلاقات الواسعة التي تتمتع بها شركة "آلات" ومعرفتها العميقة بالسوق المحلية في المنطقة وأعمال شركة TKE الحالية في المملكة بالإضافة إلى خبرتها المتميزة في مجال التكنولوجيا والتصنيع العالمي والبحث والتطوير والخدمات.