وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هذا التطور خلال لقاء جمعهما اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث أن عبد الله "استعرض خلال اللقاء موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024".

وتابع قائلا "كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا بمعدل 51.3 بالمئة لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023".

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.265 مليار دولار في يناير من 47.109 مليار دولار في ديسمبر .

كان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2028/2027.

وفي ما يتعلق بالنصف الأول من السنة المالية 2024/2025، والذي يبدأ من يوليو حتى ديسمبر من العام الماضي، فقد ارتفعت التحويلات بمعدل 80.7 في المئة لتسجل نحو 17.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023.