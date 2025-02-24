وبعد صدور الأنباء الخاصة بالاستحواذ، قفزت أسهم جاست إيت "Just Eat" بأكثر من 54 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Delivery Hero بنسبة 3.6 بالمئة، بينما انخفضت أسهم Prosus بنسبة 7.8 بالمئة.

ويزيد سعر العرض بنسبة 49 بالمئة عن متوسط قيمة السهم خلال 3 أشهر حتى 21 فبراير 2025.

ووفقا لشروط الصفقة سيظل مقر جاست إيت تيك واي دوت كوم في العاصمة الهولندية أمستردام وستحتفظ باسمها الحالي وعلاماتها التجارية الأساسية.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة جاست إيت تيك واي دوت كوم وأعضاء آخرون في مجلس إدارتها الذين يمتلكون في المجموع ما يقرب من 8.1 بالمئة من الأسهم، بتنفيذ تعهدات بعرض جميع هذه الأسهم للبيع.

وأشارت بروسس إلى اعتزامها تمويل الصفقة بالكامل من خلال التمويلات المتاحة لديها.

وتخضع الصفقة للشروط المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع نشر مذكرة العرض وتقديمه رسميا للمساهمين في الربع الثاني من عام 2025. على أن تتم الصفقة بنهاية العام الحالي.

وبعد الصفقة سيظل أعضاء فريق الإدارة الحالية لشركة جاست إيت في مناصبهم. في الوقت نفسه من المتوقع أن يصبح اثنان من الأعضاء الحاليين في مجلس الإشراف على الشركة كأعضاء مستقلين في المجلس دون التزامات مالية بعد اتمام الصفقة.