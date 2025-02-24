ونقل تقرير الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن صافي ربح شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت انخفض بنحو 40 بالمئة إلى مليار دولار في عام 2024، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 19 بالمئة إلى 38 مليار دولار.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن الأرقام هي توقعات داخلية قبل الانتهاء من الحسابات الداخلية النهائية.

ولا تقدم "شي إن" توقعات مستقبلية حول الأرباح، لكنها حينما أعلنت عن أرباحها في 2023، توقعت ربحا بقيمة 4.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 45 مليار دولار للعام الماضي، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.

الشركة، التي قُدرت قيمتها بـ 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023 كانت قد قدمت أوراقًا بشكل سري في يونيو لطرح عام أولي في لندن.

وذكرت بلومبرغ نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة كانت تحت ضغط لخفض تقييمها إلى حوالي 30 مليار دولار.

تأسست شركة "شي إن" في الصين ولكنها الآن مقرها في سنغافورة، وأصبحت واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم بفضل الأزياء عالية القيمة ومنخفضة التكلفة.

ذكرت فاينانشال تايمز سابقًا أن الشركة قد تؤجل إدراجها إلى النصف الثاني من العام بعد حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع الصغيرة من الصين.