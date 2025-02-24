وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 0.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر وهي أعلى وتيرة تراجع منذ عام 2021، وهو ما يطابق الانخفاض بنسبة 0.6 بالمئة المبلغ عنه في البيانات الأولية الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني في البلاد في 30 يناير، مقارنة بالعام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من فقدان الديناميكية في صادرات التصنيع، بما في ذلك السلع خارج قطاع السيارات العملاق، بحسب ما أشار البنك المركزي المكسيكي في تقرير هذا الأسبوع.

كما عزت وزارة المالية جزءًا من التباطؤ إلى الجفاف الذي حفز أسوأ أداء لقطاع الزراعة في ربع قرن.

وفي الربع السابق، انكمش قطاع الزراعة بنسبة 8.5 بالمئة، وانكمش القطاع الصناعي بنسبة 1.5 بالمئة ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.2 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ اقتصاد المكسيك للعام الرابع على التوالي في عام 2025. وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 0.6 بالمئة من 1.2 بالمئة وأبقى على توقعاته لعام 2026 عند 1.8 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم السنوي في المكسيك إلى 3.59 بالمئة في يناير بينما بلغ التضخم الأساسي 3.66 بالمئة.