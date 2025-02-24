وأشارت الوكالة أمس الأحد إلى أن مكتب الادعاء العام في إسطنبول سيجري التحقيق بالتعاون مع هيئة أسواق رأس المال التي ستقدم تقريرا بهذا الشأن.

وبدأت هيئة أسواق رأس المال الجمعة تحقيقا في تحركات غير عادية لأسعار الأسهم في بورصة إسطنبول.

وقالت إن المعاملات التي تقوم بها جميع المؤسسات تخضع حاليا للمراجعة من الهيئة والبورصة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بتركيا يوم الجمعة عند 9602.16 نقطة بانخفاض 2.09 عن إغلاق يوم الخميس.