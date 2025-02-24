وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن خطة السياسة الريفية السنوية لمجلس الدولة، والمعروفة باسم "الوثيقة رقم 1"، حددت خططا لتحسين أنظمة المكافآت والدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب وتعزيز التحول الصناعي بمجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية بجانب تدابير أخرى.

إنتاج قياسي من الحبوب

ارتفع إنتاج الحبوب في أكبر مستورد للحبوب في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 706.5 مليون طن العام الماضي، بزيادة 1.6 بالمئة عن عام 2023.

وتؤكد أحدث المبادئ التوجيهية للسياسات الصينية على التركيز على الاكتفاء الذاتي واستقرار الإمدادات لمواجهة الاضطرابات المحتملة في التجارة الزراعية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.

وقالت الوثيقة إن الصين ستراقب وتنظم قدرة إنتاج لحوم الخنازير وتدعم صناعات لحوم البقر والأبقار المنتجة للألبان مع تشجيع المؤسسات المالية على زيادة التمويل لإنعاش المناطق الريفي.

القطاع الزراعي أولوية الصين

ويعد الأمن الغذائي أولوية للرئيس شي جين بينج، في إطار جهود ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتلبية الطلب المتنامي على المحاصيل الذي دفع واردات الذرة وفول الصويا والقمح إلى مستويات قياسية، مما جعل بكين معرضة بشكل متزايد للتوترات التجارية وأزمات الإمداد.

ومنذ عام 1978 تمكنت الصين من معالجة 53 بالمئة من الأراضي المتصحرة وذلك من خلال برنامج "غابات حزام الوقاية الثلاثي الشمالي" (TSFP).

وكانت الحكومة الصينية قد أطلقت بداية هذا الشهر خطة وطنية شاملة لتطوير صناعة الحبوب وتحسين العادات الغذائية من خلال تعزيز استهلاك الحبوب الكاملة سعياً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والصحة العامة بحلول عام 2035.

وتستهدف الخطة رفع نسبة استهلاك الحبوب الكاملة التي تقل حالياً عن 1% من إجمالي استهلاك الحبوب في البلاد.

وأكد وانغ هونغ، المتحدث باسم الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطي الإستراتيجي، أن توسيع سوق الحبوب الكاملة يهدف إلى الحد من هدر الغذاء وتحسين كفاءة استخدام موارد الحبوب ودعم نظام غذائي متوازن للمواطنين.