تحول محتمل للنفط المحلي

قد تتجه المصافي الأميركية إلى زيادة استخدام النفط المحلي، الذي يتكون بشكل أساسي من النفط الصخري الخفيف الحلو، وهو ما يتماشى مع سياسة ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي ودعم قطاع الوقود الأحفوري.

أكدت ماراثون بتروليوم، أكبر شركة تكرير أميركية من حيث الحجم، أن مصافيها في منطقة وسط القارة قد تبدأ بالتحول إلى درجات خام أخف بدلًا من الخام الثقيل المستورد.

ريك هيسلينج، رئيس الشؤون التجارية في ماراثون بتروليوم، صرّح خلال اجتماع مع المستثمرين حول نتائج الربع الأخير: "قد ننظر في التحول إلى خامات بديلة بفضل إمكانياتنا اللوجستية."

كما أشار إلى أن خام "باكن" الصخري في نورث داكوتا وجبال روكي قد يكون من الخيار الأنسب للمصافي الأميركية.

تمتلك ماراثون بتروليوم، التي يقع مقرها في أوهايو، 13 مصفاة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصفاة روبنسون في إلينوي، التي تبلغ طاقتها 253 ألف برميل يوميًا وتعتمد بشكل كبير على النفط الكندي الثقيل.

الشركة حذرت من أن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلا أن التأثير الأساسي سيقع على منتجي النفط الكنديين، فيما سيكون المستهلكون الأميركيون أقل تأثرًا.

أما شركة التكرير "إتش.إف سينكلير"، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها وتدير سبع مصافٍ، قد تلجأ إلى معالجة المزيد من الخام الخفيف الحلو.

ستيف ليدبيتر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، قال: "نعتقد أن مصافينا لديها القدرة على استيعاب كميات أكبر من الخام الخفيف."

جدوى اقتصادية للتحول للنفط الأخف

أكد أفيجال سوريج، الرئيس التنفيذي لشركة التكرير ديليك، أن الشركة، التي تدير أربع مصافٍ برية، قد تزيد من استخدام الخام الخفيف الحلو إذا ثبتت جدواه الاقتصادية.

بدورهم، توقع محللو بنك "تي.دي" أن يؤدي التحول نحو النفط الأخف إلى زيادة أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث يُعد كلاهما من الخامات الخفيفة الحلوة.

وفي ظل الضبابية بشأن السياسة التجارية الأميركية، يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل ديناميكيات سوق النفط الأميركي، مما قد يدفع المصافي إلى تقليل اعتمادها على الواردات وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج النفط المحلي.