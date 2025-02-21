تحرك الأسواق

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.65 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "الانخفاضات في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف بشأن نقص الإمدادات في روسيا، تدعم أسعار النفط".

وأضاف أن "التوقعات باتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والذي قد يخفف العقوبات على موسكو، تلاشت إلى حد ما بسبب موقف أوكرانيا المتشدد، مما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة الشراء في السوق".