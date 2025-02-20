تفاصيل الصفقات المحلية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس التوازن بحضور المتحدثين الرسميين ماجد أحمد الجابري، محمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، تم الكشف عن أن الصفقات المحلية لليوم الرابع بلغت 7 صفقات بقيمة 1.25 مليار درهم، شملت:

488 مليون درهم – التعاقد مع "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر.

4.54 مليون درهم – التعاقد مع "إيه إم للصناعات" لتوريد أهداف ميادين الرماية.

6 مليون درهم – التعاقد مع "بيانات" لتطوير وتنفيذ برنامج (ترجمة).

10 مليون درهم – التعاقد مع "الإمارات للسيارات" لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار للآليات.

22.5 مليون درهم – التعاقد مع "إتقان الخليج للحاسب الآلي" لتقديم خدمات الدعم الفني.

233 مليون درهم – التعاقد مع "المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة" لتوريد الأحذية العسكرية.

487.7 مليون درهم – التعاقد مع "ترست" لشراء منظومة ضابط الرصد.

تفاصيل الصفقات الدولية

من جانبه، أوضح محمد سيف الزعابي أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من المعرض بلغ 5 صفقات بقيمة 2.51 مليار درهم، تضمنت:

219.1 مليون درهم – التعاقد مع "ليوناردو" الإيطالية لشراء مروحيات AGUSTA (AW-139).

10.8 مليون درهم – التعاقد مع "رود آند شفارتس" الألمانية لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها.

766 مليون درهم – التعاقد مع "نكستر" الفرنسية لتوفير قطع الغيار وإسناد فني لدبابة لوكليرك.

753 مليون درهم – التعاقد مع "ساب" السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر G6000 SRSS.

764.6 مليون درهم – التعاقد مع "لوكهيد مارتن" الأميركية لتقديم الدعم الفني وقطع الغيار لطائرات بلاك هوك.

من جانبه، أكد ماجد أحمد الجابري أن مجلس التوازن يعمل على ضمان الجودة والابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في سياسات الاستحواذ وإدارة المشتريات، بما يعزز تطوير قطاع دفاعي إماراتي تنافسي عالميًا.