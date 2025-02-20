وفي بيان صادر عن الشركة، قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لإيرباص: "لقد تمكنا من تحقيق توقعاتنا لعام 2024 رغم التحديات الكبيرة، مما يعكس استمرار الطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا."

توقعات 2025

تخطط إيرباص لتسليم 820 طائرة تجارية خلال 2025، مقارنة بـ 766 طائرة تم تسليمها في العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها بنت توقعاتها لعام 2025 على افتراضات تتضمن:

استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.

عدم حدوث اضطرابات جديدة في التجارة العالمية أو قطاع الطيران.

ومع ذلك، أشارت إيرباص إلى أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة التي قد تؤثر على أنشطتها التجارية.

بوينغ تعاني من خسائر حادة

يأتي الأداء القوي لإيرباص في وقت تعاني فيه بوينغ من خسائر ضخمة، حيث سجلت 11.82 مليار دولار خسائر صافية في 2024، وهي أكبر خسارة منذ 2020، عندما تأثرت الشركة بحوادث تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس وانخفاض حركة النقل الجوي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتواجه بوينغ تحديات كبيرة نتيجة:

مشاكل الجودة في الإنتاج.

إضراب استمر لأكثر من 50 يومًا، مما شلّ مصنعين رئيسيين.

وفي ظل هذه الأزمات، لم تتمكن بوينغ من تسليم سوى 348 طائرة خلال 2024، وهو أدنى عدد تسليمات سنوي منذ 2024، مما يزيد الفجوة بينها وبين إيرباص، التي تواصل تعزيز موقعها كالشركة الرائدة عالميًا في صناعة الطائرات.