وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن 7 من بين 8 محللين استطلعت رأيهم يتوقعون إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 27.25 بالمئة للمرة السابعة على التوالي، في ظل تباطؤ معدل التضخم المرتفع في مصر بأقل من التوقعات، في حين توقع محللو شركة مورغان ستانلي خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة غولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري..

واقترح ترامب تهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني بالكامل، والبالغ عددهم أكثر من مليوني شخص إلى مصر والأردن بشكل أساسي بهدف تحويل القطاع إلى منتجع سياحي استثماري، وهو ما رفضته الدولتان وأغلب دول العالم بصورة قاطعة.