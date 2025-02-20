ووزعت الشركات الست أرباحا نقدية سنوية بإجمالي قيمة 24.6 مليار درهم (6.7 مليار دولار) على مساهميها، بعد الحصول على موافقتهم.

ويعزز الأداء المالي القوي أساس النمو المستدام للشركات الست في سعيها المستمر لتنفيذ استراتيجياتها ومتابعة مبادرات متعددة الأوجه لتحقيق نمو مربح وعوائد جذابة للمساهمين.

"أدنوك للتوزيع"

حققت شركة "أدنوك للتوزيع" أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.85 مليار درهم "1.05 مليار دولار" للعام 2024، بزيادة قدرها 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لزيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر. فيما ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.66 مليار درهم "725 مليون دولار"، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم "350 مليون دولار" عن النصف الثاني من عام 2024، ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في إبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

ويتماشى هذا مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح 2024-2028، والتي تهدف إلى توزيع أرباح سنوية تبلغ 2.6 مليار درهم "700 مليون دولار" أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وتستمر جهود "أدنوك للتوزيع" نحو تحقيق أهدافها لعام 2028، والتي تشمل تشغيل 1,000 محطة خدمة وأكثر من 500 نقطة لشحن المركبات الكهربائية.

وفيما يتعلق بعام 2025، تخطط الشركة لإضافة 40-50 محطة جديدة، منها 30-40 محطة في السعودية، كما تعتزم الشركة تركيب نحو 100 نقطة شحن كهربائي سريعة وفائقة السرعة إضافية إلى شبكاتها التي تضم 220 نقطة شحن في دولة الإمارات.

كما تستهدف مضاعفة عدد المحلات والمطاعم المؤجَّرة من الفئة الأولى، لتعزيز خدماتها في قطاعَي التجزئة والعقارات.

"أدنوك للحفر"

حققت شركة "أدنوك للحفر" نتائج مالية قياسية لعام 2024، حيث بلغت إيراداتها أكثر من 14.7 مليار درهم "4 مليار دولار"، بنمو نسبته 32 بالمئة على أساس سنوي، فيما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 2024 إلى أكثر من7.3 مليار درهم "2 مليار دولار"، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش 50 بالمئة، فيما وصل صافي الربح للعام بأكمله إلى 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار" بزيادة بلغت 26 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الشركة ونمو الأسطولين البري والبحري وتوسع خدمات حقول النفط. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للشركة 2.9 مليار درهم "788 مليون دولار" للعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة عن عام 2023، بعد أن أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية نهائية قدرها 1.4 مليار درهم "394 مليون دولار" على أن يتم دفعها في إبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

"أدنوك للغاز"

حققت "أدنوك للغاز" للعام المالي 2024 بأكمله صافي ربح بقيمة 18.35 مليار درهم "5 مليارات دولار"، وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنويلتصل إلى 31.75 مليار درهم "8.65 مليار دولار" بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.

كما سجلت الإيرادات المعدلة للشركة زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.66 مليار درهم "24.43 مليار دولار" بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2 بالمئة وتحسن الأسعار.

وتستهدف الشركة زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40 بالمئة مقارنة بعام 2023، وذلك بحلول عام 2029.

وأكد مجلس إدارة "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم "3.412 مليار دولار" وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة 6.26 مليار درهم "1.706 مليار دولار" في سبتمبر 2024 وسيتم دفع 6.26 مليار درهم "1.706 مليار دولار" إضافية في شهر إبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وأكدت "أدنوك للغاز" التزامها بالاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال.

"أدنوك للإمداد والخدمات"

بلغت إيرادات شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" 13 مليار درهم "3.55 مليار دولار" لعام 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار درهم "1.15 مليار دولار".

كما بلغ صافي الربح 2.8 مليار درهم (756 مليون دولار) مسجلاً زيادة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء الاستثنائي للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال. وخلال 2024، عملت الشركة على توقيع عقود لبناء ما يصل إلى 23 ناقلة جديدة موفّرة للطاقة، لدعم مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وخفض كثافة انبعاثات الكربون لعمليات الأسطول،وتحديداً في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.

واصلت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2024 تعزيز استراتيجيتها للنمو، ففي يناير 2025، أكملت الشركة عملية الاستحواذ التي أعلنت عنها سابقاً على 80 بالمئة من حصة شركة "نافيغ8"، ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة ذات القيمة التراكمية أرباح السهم الواحد بنسبة 20 بالمئة على الأقل في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتساهم في تحقيق 73.4 مليون درهم "20 مليون دولار" سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركتين اعتباراً من عام 2026.

وتضيف الصفقة 32 ناقلة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" وتعزز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود.

وتستهدف الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة تزيد على ملياردرهم "273 مليون دولار" للسنة المالية 2024 بالكامل، مع توصية بتوزيع أرباح بقيمة 500 مليون درهم "136.5 مليون دولار" عن النصف الثاني من 2024.

ومن المتوقع أن يتم دفعها في إبريل 2025، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح البالغة 500 مليون درهم "136.5 مليون دولار" عن النصف الأول من عام 2024 والتي تم توزيعها على المساهمين بالفعل.

"بروج"

حققت شركة "بروج" نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي في صافي أرباحها ليصل إلى 4.55 مليار درهم "1.24 مليار دولار" مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

ومن خلال تميزها التشغيلي، سجّلت الشركة إنتاجاً قياسياً بلغ 5.2 مليون طن، كما وصلت أحجام مبيعاتها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 5.3 مليون طن، لتلبية الطلب القوي على منتجاتها المتميزة.

كما حققت الشركة هامشاً ربحياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41 بالمئة لعام 2024، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4 بالمئة إلى 22 مليار درهم "6 مليارات دولار".

وتستمر الشركة في التزامها بتعزيز قدراتها الابتكارية، ففي عام 2024 طرحت 9 منتجات جديدة عالية الأداء لتلبية الاحتياجات المهمة لقطاع الطاقة المتجددة والتغليف المستدام وتطبيقات البنية التحتية المتقدمة. كما تعتزم "بروج" دفع توزيعات أرباح نقدية إجمالية لعام 2024 بالكامل بقيمة 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار"، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 2.4 مليار درهم "650 مليون دولار" عن النصف الأول من العام.

ومن المخطط أن تقدِّم توزيعات نهائية قدرها 2.4 مليار درهم "650 مليون دولار" إضافية في إبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين. كما تعتزم الشركة أيضاً الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار" للسنة المالية 2025. وتُركز "بروج" على تحقيق أداء مالي قوي وتعزيز مكانتها في السوق من خلال مبادراتها للنمو الاستراتيجي وإحراز تقدم في تطوير المنتجات المستدامة. كما تستمر الشركة في جهودها لتنفيذ مشروع التوسعة الاستراتيجي "بروج 4"، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28 بالمئة ليبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 مليون طن سنوياً، ليجعل من بروج أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد.

"فيرتيغلوب"

حققت شركة "فيرتيغلوب" أرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام 2024 قدرها 2.4 مليار درهم "648 مليون دولار"، فيما بلغت إيرادات الشركة 7.3 مليار درهم "2 مليار دولار". ونجحت الشركة في تنفيذ برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة محققةً هدفها المتمثل في وفورات بقيمة ما يصل إلى 183.5 مليون درهم "50 مليون دولار" من التكاليف السنوية المتكررة.

كما تسير خطة تحسين التصنيع الخاصة بالشركة على الطريق الصحيح نحو تحقيق ما يصل إلى 367 مليون درهم "100 مليون دولار" من إجمالي الأرباح السنوية الإضافية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025، وذلك مقارنة بعام 2023.

وتأثر أداء الشركة في الربع الرابع من عام 2024 بعمليات الإغلاق للصيانة المخطط لها والتأجيل الاستراتيجي للعديد من الشحنات إلى أوائل عام 2025 للبيع بأسعار أعلى للاستفادة من تحسنالأسعار خلال الموسم في أسواق اليوريا العالمية عالية المنافسة، وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.

وعلى مدار عام 2024، عززت "فيرتيغلوب" مكانتها الرائدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، حيث اتخذت الشركة قراراًبالاستثمار المالي والبدء في بناء أول مشروع لإنتاج الأمونيامنخفضة الكربون بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في دولةالإمارات، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الأمونيا في عام 2027.

كما أوصى مجلس إدارة "فيرتيغلوب" بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 458.75 مليون درهم "125 مليون دولار"، رهناً بموافقة المساهمين، مما يرفع إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2024 إلى أكثر من مليار درهم "275 مليون دولار" ما يشير إلى عائد بنسبة 5 بالمئة.

وأكد مجلس إدارة الشركة تطلعه إلى أسواق النيتروجين التي بدأتهذا العام بشكل قوي بدعم من قوة الطلب، واستمرار غياب الصادرات، وارتفاع أسعار الغاز، ونقص المعروض من المناطق المصدرة الرئيسة، وستعلن "فيرتيغلوب" تفاصيل استراتيجيتها لخلق القيمة والنمو الجديدة خلال يوم "أسواق رأس المال" المقرر عقده في مايو 2025.