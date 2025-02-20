البنوك المشاركة وخطط الطرح

ووفقًا لمصدرين، لم يتم الإفصاح عن هويتهما نظرًا لعدم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد، فإن الشركة اختارت المجموعة المالية هيرميس والأهلي المالية (إس.إن.بي كابيتال) ضمن المستشارين الماليين للطرح المحتمل.

وأضاف أحد المصادر أن مجموعة إس.إم.سي، التي تدير مستشفيين في الرياض بالإضافة إلى مستشفى ثالث قيد الإنشاء، تسعى إلى الإعلان عن تفاصيل الطرح قبل حلول الصيف.

شهدت أسواق الخليج، وخاصة السعودية، موجة متزايدة من الاكتتابات العامة الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

وفي عام 2024، سجلت السعودية أكبر عدد من الطروحات الأولية في المنطقة، حيث جمعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية نحو 760 مليون دولار في أكبر اكتتاب في المملكة العام الماضي، بينما بدأت أسهم "الموسى الصحية" التداول الشهر الماضي.

وخلال هذا الأسبوع، أكد محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) لوكالة رويترز، أن البورصة تتوقع تحقيق رقم قياسي في عدد الطروحات الأولية خلال 2025، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة بالفعل على 15 طرحًا أوليًا، مما يعكس استمرار الزخم في السوق المالية السعودية.