ولم تكشف أرامكو عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتأسست يوني أويل عام 1966، وهي شركة تشغيل وقود متنوع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. كما أنها من أسرع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتخزين نموا في الفلبين ولديها اليوم شبكة تضم 165 محطة بيع بالتجزئة وأربعة مرافق تخزين في البلاد.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب عمليات استحواذ سابقة قامت بها أرامكو في قطاع التجزئة في تشيلي وباكستان.

وقالت أرامكو السعودية إن الاستحواذ على حصة في يوني أويل يمثل "خطوة إضافية ضمن استراتيجيتنا العالمية التي تستهدف توسيع شبكة أعمالنا في قطاع البيع بالتجزئة"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن الصفقة تهدف إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين. وتعتزم أرامكو السعودية تقديم علامتها التجارية وعروض التجزئة التنافسية وزيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين إلى العملاء في الفلبين، وذلك بمجرد اكتمال الإجراءات.