تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2938.57 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2955.20 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وفرض ترامب تعرفات جمركية بعشرة في المئة على الواردات الصينية و25 بالمئة على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي نشر الأربعاء أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة في اجتماعه الشهر الماضي. ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يصبحوا أكثر يقينا من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.