تفاصيل الأداء التجاري للاتحاد الأوروبي

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات":

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم بلغت 2,58 تريليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بعام 2023.

الواردات انخفضت بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 2,43 تريليون يورو مقارنة بالعام السابق.

التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي بلغ 4,02 تريليون يورو، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بعام 2023.

الشركاء التجاريون الرئيسيون للاتحاد الأوروبي

استنادًا إلى البيانات التفصيلية لعام 2023، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات السلع المصنعة من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمتها 503.8 مليار دولار، ما يعادل 19.7 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحصة 13.1 بالمئة، تلتها الصين بنسبة 8.7 بالمئة، ثم سويسرا بنسبة 7.4 بالمئة، مما يعكس تنوع الشراكات التجارية للاتحاد الأوروبي.