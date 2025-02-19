وأوضح ربيع أن الأزمة أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، في ضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، رغم التحديات التي فرضتها الأحداث الأخيرة.

تداعيات الهجمات على البحر الأحمر

منذ نوفمبر 2023، شنت حركة الحوثي اليمنية، هجمات على السفن في البحر الأحمر، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الملاحة الدولية.

ودفعت هذه الهجمات العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول حول القارة الأفريقية، مما زاد تكاليف النقل والتأمين البحري وأدى إلى ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

تأثير الأزمة على قطاع الشحن والبيئة

وأشار ربيع، خلال تصريحات له في القاهرة، إلى أن تحويل خطوط الملاحة إلى طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى:

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأعباء التشغيلية.

ارتفاع أقساط التأمين البحري نتيجة زيادة المخاطر.

زيادة مدة الرحلات، مما رفع استهلاك الوقود وساهم في ارتفاع الانبعاثات الكربونية، ما شكل تهديدًا إضافيًا للبيئة البحرية.

تأثير الأزمة على عائدات قناة السويس

في ديسمبر الماضي، صرّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن اضطراب حركة الملاحة كلف مصر نحو 7 مليارات دولار في عام 2024، نتيجة تراجع عائدات قناة السويس.

وأضاف السيسي أن هذا الانخفاض يمثل تراجعًا بنسبة تتجاوز 60 بالمئة مقارنة بالعائدات المسجلة قبل الأزمة، مما يعكس التأثير العميق للتوترات الجيوسياسية على واحد من أهم الممرات المائية في العالم.