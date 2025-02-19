وبذلك، يكون الذهب قد سجل مستوى قياسيًا للمرة التاسعة هذا العام.

وقال زين فاودا، محلل السوق لدى شركة "ماركت بالس": "يبدو أن الزخم الصعودي للذهب مدفوع بتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية المرتقبة على السيارات والأدوية، مما قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 3000 دولار للأونصة".

ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات القادمة من الصين، كما قرر فرض 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وفي تصريحاته، الثلاثاء، أعلن ترامب أنه يعتزم فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مما زاد من المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية.

يُعتبر الذهب تحوطًا تقليديًا ضد ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الإقبال عليه.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لمعرفة توجهات السياسة النقدية وتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية.

أداء المعادن النفيسة

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2943.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 2,947.05 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 2961 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 981.56 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 987.75 دولار.