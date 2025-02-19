تحركات العملات الرئيسية

سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 107.06، بعد أن انخفض بنسبة 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي.

صعد الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل إلى 151.675 ين للدولار.

انخفض اليورو مقابل الين بنسبة 0.35 بالمئة إلى 158.415 ين، بينما بقي مستقرًا نسبيًا أمام الدولار عند 1.0443 دولار.

محادثات السلام بين واشنطن وموسكو

أعلنت إدارة ترامب، الثلاثاء، أنها وافقت على إجراء محادثات إضافية مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع أولي لم تشارك فيه كييف.

ويمثل هذا القرار تحولًا عن النهج الأميركي السابق، الذي كان يركز على عزل موسكو وحشد الحلفاء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار فرانشيسكو بيسول، خبير النقد الأجنبي في ING، إلى أن الأسواق تتوقع اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الين كملاذ آمن على حساب اليورو، خاصة مع استبعاد الاتحاد الأوروبي من المفاوضات.

تهديدات ترامب التجارية

وسط هذه التطورات، يترقب المستثمرون تصعيدًا جديدًا في السياسات التجارية الأميركية، إذ صرّح ترامب أنه يعتزم فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، في خطوة من شأنها إحداث اضطرابات في التجارة العالمية.

وعلّق بيسول قائلًا: "هناك حالة من التردد في الأسواق بشأن ما إذا كان ترامب سيمضي قدمًا في تنفيذ هذه التعريفات الجمركية".

التضخم في بريطانيا ودعم الإسترليني

في المملكة المتحدة، أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم سجل 3 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، مما قد يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات إضافية.

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.26150 دولار، ولامس أعلى مستوى له في شهرين بعد صدور البيانات، قبل أن يفقد بعض مكاسبه لاحقًا.

صعد الإسترليني أمام اليورو إلى 82.775 بنس، معزَّزًا بتوقعات اقتصادية أفضل مقارنة بمنطقة اليورو.

قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي

على صعيد آخر، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 بالمئة، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأشار البنك إلى أن التخفيضات المستقبلية قد تكون أقل حدة.

انعكس القرار إيجابيًا على الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 0.57270 دولار.