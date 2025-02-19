وأعلنت الشركة في بيانها أنها سجلت مبيعات أقل قليلا خلال تلك الفترة، بواقع 5 مليارات يورو (5.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى تسجيل خسارة صافية بلغ إجمالي حجمها 333 مليون يورو (حوالي 347 مليون دولار)، بالمقارنة مع الأرباح التي تم تسجيلها قبل عام وبلغ حجمها 38 مليون يورو.

ورغم ثبات حجم المبيعات، ارتفع نمو المبيعات القابلة للمقارنة بنسبة 1 بالمئة، مع تسجيل نمو قوي بلغت نسبته 5 بالمئة في باقي أنحاء العالم، رغم الانخفاض مزدوج الرقم في الصين.

وقالت "فيليبس" إنها تعتزم اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 0.85 يورو للسهم، وهو نفس المبلغ الذي تم توزيعه العام السابق ، في صورة أسهم أو نقدا.