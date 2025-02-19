وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الأربعاء، ارتفاع حجم الواردات والصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 252.8 مليار يورو (حوالي 264 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بعام 2023.

واحتلت الصين المركز الأول من عام 2016 إلى عام 2023، لكن الأعمال تراجعت في عام 2024 بنسبة 3.1 بالمئة لتصل إلى 246.3 مليار يورو بسبب تراجع الصادرات الألمانية إلى بكين.

وجاءت هولندا في المركز الثالث من حيث الحجم الإجمالي للتجارة بواقع 205.7 مليار يورو.

وظلت الولايات المتحدة السوق الأكثر أهمية للصادرات الألمانية، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 161.4 مليار يورو، فيما بلغ الرقم بالنسبة لفرنسا 116.2 مليار يورو وبالنسبة لهولندا 110.5 مليار يورو.