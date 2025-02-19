جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، وتم توقيع الاتفاق بحضور ومشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، وجيمس لويس مؤسس والرئيس التتفيذي لشركة شارد كابيتال البريطانية وعبدالهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية وشركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة.

ووقع الاتفاق المهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن المشروع سيعمل علي تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الانتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مدخلات الانتاج للصناعة علاوة علي مايوفره انشاء المجمع من فرص واسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الحكومة المصرية لتنمية منطقة العلمين، لافتا إلى أن المجمع الجديد يتبني التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق أعلى المعايير البيئية، فضلا عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.