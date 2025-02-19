تأثير الرسوم الجمركية

منذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، كما أعلن عن خطط لفرض 25 بالمئة رسومًا على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، باستثناء الطاقة، لكنه أجّل تنفيذ القرار.

كما حدد موعدًا لفرض 25 بالمئة رسومًا على واردات الصلب والألمنيوم، ويدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية.

أداء الأسواق الخليجية

السوق السعودية: ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، مدعومًا بصعود سهم اتحاد اتصالات بنسبة 5.5 بالمئة، بعد إعلان الشركة عن زيادة أرباحها السنوية، وتوزيع أرباح نقدية مرتفعة بقيمة 1.3 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام.

في المقابل، تراجع سهم سال للخدمات اللوجستية بنسبة 8.5 بالمئة، مسجلًا أكبر خسارة على المؤشر، عقب انخفاض أرباحها في الربع الرابع وتقليص توزيعات الأرباح النقدية إلى 1.33 ريال للسهم.

في المقابل، تراجع سهم سال للخدمات اللوجستية بنسبة 8.5 بالمئة، مسجلًا أكبر خسارة على المؤشر، عقب انخفاض أرباحها في الربع الرابع وتقليص توزيعات الأرباح النقدية إلى 1.33 ريال للسهم. سوق أبوظبي: تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 بالمئة.

سوق دبي: انخفض مؤشر دبي 0.1 بالمئة، متأثرًا بهبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 2.6 بالمئة.

السوق القطرية: انخفض مؤشر قطر 0.1 بالمئة، متأثرًا بتراجع سهم الملاحة القطرية (ملاحة) بنسبة 0.8 بالمئة.

تأثير أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد، وفي روسيا بسبب هجمات أوكرانية على محطة لضخ النفط، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج محادثات السلام بشأن أوكرانيا، مما زاد من حالة الترقب بين المستثمرين.