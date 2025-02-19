ووافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من الإجراءات العقابية ومن المقرر اعتمادها بشكل رسمي، عندما يجتمع وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين المقبل، وهو الذكرى الثالثة للحرب.

وتستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لما يسمى بأسطول الظل الروسي وهو شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة وبعضها حتى غير مؤمن عليها.

ويتم استخدام هذه السفن للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة أو لنقل الحبوب المسروقة من أوكرانيا.

وهناك مخاوف أيضا من استخدام السفن لتخريب كابلات الاتصالات في بحر البلطيق وبحر الشمال.

ولم يتم السماح للسفن الخاضعة للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي. كما يمكن تجميد أصول أصحاب السفن في التكتل.

من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء بالحزمة السادسة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وكتبت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إن "الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة أكثر على الالتفاف على العقوبات باستهداف المزيد من السفن في أسطول الظل التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفرض حظر جديد على الاستيراد والتصدير".

وكتبت فون دير لاين "إننا نلتزم بمواصلة الضغط على الكرملين".

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن التكتل فرض بالفعل في وقت سابق حظرا على دخول حوالي 80 سفينة إلى موانئه ومنع الشركات من تقديم خدمات لها. وبالجولة الجديدة من العقوبات، يتم إضافة 73 سفينة أخرى إلى قائمة السفن التي تم فرض عقوبات عليها.

ومن المقرر حظر التعاملات مع 11 ميناء ومطارا في روسيا تلعب دورا في الالتفاف على سقف أسعار النفط.

ويصادف الاثنين المقبل الذكرى الثالثة للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.