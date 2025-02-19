وقال البنك إنه يستهدف خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

وشهد البنك تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي جورج الحديري، الذي قاد عملية إعادة هيكلة البنك في إطار خطط لخفض التكاليف بشكل كبير والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية من الأعمال.

وقال البيان إن إعادة تنظيم البنك تهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 0.3 مليار دولار في عام 2025، مع الالتزام بخفض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف المتوقعة بحلول نهاية عام 2026.

وأظهر البيان ارتفاع أرباح البنك بعد الضريبة بواقع 400 مليون دولار لتصل إلى 25 مليار دولار.

وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفعت الأرباح المعلنة قبل الضريبة لـ بنك HSBC بواقع 1.3 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

واستقرت إيرادات العام الماضي عند 65.9 مليار دولار، بانخفاض من 66.1 مليار دولار في 2023، فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بواقع 1 مليار دولار.

كما كشف بنك HSBC "إتش إس بي سي" البريطاني عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار، موضحا أنه يتوقع استكمال إعادة شراء الأسهم المعلنة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

وانخفضت أسهم البنك المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.29 بالمئة بعد صدور بيانات الأرباح.

وأفادت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن بنك "إتش إس بي سي" طرد نحو 40 مصرفيا استثماريا في هونغ كونغ، وذكرت رويترز أن القطاعات الأكثر تضررا هي عمليات الدمج والاستحواذ، والاستهلاك، والعقارات، والموارد والطاقة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت مجموعة إتش.إس.بي.سي إنها ستدمج بعض عملياتها المصرفية التجارية والاستثمارية في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحيدري، والتي ستشهد أيضا خفض التكاليف مع محاولة تحسين العائدات. وتعمل المجموعة على تقسيم عملياتها إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي بريطانيا وهونغ كونغ والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية للثروات.