وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: "بدأ مؤشر نيكي الجلسة على انخفاض، حيث تأثرت المعنويات بتصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات".

وكان ترامب قد صرح، الثلاثاء، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية، في خطوة قد تزيد من التوترات التجارية العالمية.

تحركات السوق

أغلق مؤشر نيكي منخفضًا بنسبة 0.27 بالمئة عند 39,164.61 نقطة، فيما تأثر أيضًا المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، ليغلق عند 2,767.25 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.30 بالمئة.

أداء أسهم قطاع السيارات

تويوتا موتور تراجع بنسبة 1.73 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.



هوندا انخفض بنسبة 2.26 بالمئة، ونيسان بنسبة 1.87 بالمئة.

مؤشر قطاع السيارات هبط بنسبة 1.3 بالمئة.

تأثير سياسات بنك اليابان

في سياق متصل، يرى عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، بأن الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية وارتفاع التضخم بشكل مفرط، مشيرًا إلى أن البنك قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة.

وعلق شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري، على هذا الاتجاه قائلاً: "بينما تتجه البنوك المركزية العالمية إلى خفض الفائدة، فإن توجه بنك اليابان نحو الرفع قد لا يكون إيجابيًا للأسهم اليابانية".

أداء القطاع المالي والرقائق الإلكترونية

ارتفعت أسهم البنوك وسط توقعات برفع الفائدة، حيث ارتفع سهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية بنسبة 2.05 بالمئة، بينما صعد سهم "ميزوهو" المالية بنسبة 0.59 بالمئة.

على الرغم من تسجيل سهم "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية مستوى قياسيًا في التعاملات المبكرة، إلا أنه أنهى الجلسة منخفضًا بنسبة 0.52 بالمئة.

أسهم شركات أشباه الموصلات شهدت مكاسب، حيث ارتفع سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 3.52 بالمئة، بينما صعد سهم "أدفانتست" بنسبة 1.02 بالمئة، بدعم من إغلاق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند مستوى قياسي جديد، الثلاثاء.