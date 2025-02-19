وأوضح دميترييف، أن عودة الشركات الأميركية لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات تم بالفعل شغلها منذ مغادرتها.

وكانت مئات الشركات الأميركية قد انسحبت من السوق الروسية، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق التجارية ويبلغ عدد سكانها 145 مليون نسمة، وذلك عقب اندلاع شرارة الحرب في أوكرانيا، وسط ضغوط دولية وعقوبات غربية فرضت على موسكو.

وفي تصريحات سابقة، كشف دميترييف أن الشركات الأميركية تكبدت خسائر تقارب 300 مليار دولار نتيجة خروجها من روسيا، مؤكدًا أن إيجاد حلول توافقية هو السبيل للمضي قدمًا.

وأضاف أن المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا تكتسب أهمية كبيرة.

يُذكر أن دميترييف، الذي كان مصرفيًا سابقًا في غولدمان ساكس، تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، ولعب دورًا بارزًا في الاتصالات المبكرة بين موسكو وواشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بين 2016 و2020.