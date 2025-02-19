وأضاف أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا وما قد يرتبط به من تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة تدفقات النفط الروسية.

وكانت وكالة "بلومبرغ نيوز" قد ذكرت قبل يومين نقلا عن مصادر إن تحالف أوبك+ تدرس تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات المقرر أن تبدأ في أبريل على الرغم من دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الأسعار.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن أسواق النفط العالمية لا تزال هشة للغاية بحيث لا يمكن زيادة الإنتاج الآن.