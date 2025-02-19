وبأغلبية 95 بالمئة من الأصوات وافق النواب في البلد الشيوعي على مشروع القانون، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

ومن المقرّر أن يمرّ خط السكك الحديد الجديد عبر بعض مراكز التصنيع الرئيسية في فيتنام حيث تمتلك شركات عملاقة عالمية عديدة، مثل سامسونغ وفوكسكون وبيغاترون، مصانع يعتمد الكثير منها على تدفّق منتظم للمكوّنات من الصين.

وسيمتدّ الخط الحديدي الجديد بطول 390 كيلومترا من مدينة هاي فونغ الساحلية إلى مدينة لاو كاي الجبلية، التي تحدّ مقاطعة يوننان الصينية، وسيعبر أيضا بالعاصمة هانوي.

وستموّل الصين هذا المشروع جزئيا بواسطة قروض.

ومن المتوقّع أن يكلّف بناء هذا الخط الحديدي أكثر من ثماني مليارات دولار.

وهذا أحد خطّين حديديين تعتزم فيتنام بناءهما لربطها بالصين في إطار مبادرة "ممرّان، حزام واحد" التي تتفرّع من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.