تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة كيديا كوموديتيز ومقرها مومباي "لا يزال صعود الذهب محدودا مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق السلام المحتمل في أوكرانيا دون مسار واضح ولكن إذا خرجوا بخطة قوية، فمن المؤكد أن ذلك قد يكون سلبيا للذهب".

وأضاف لوكالة رويترز: "يجب أن يكون هناك جني أرباح فني لأن علاوة الحرب يجب أن تتآكل قليلا. يمكن أن يكون الصعود محدودا عند 2970 دولارا كمستوى مقاومة و2890 دولارا كمستوى دعم".

وقالت إدارة ترامب أمس الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد انتهاء محادثات السلام الأولية بين موسكو وواشنطن دون مشاركة كييف أو أوروبا.

ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط تقليدي من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

ووقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) "رئاسة ترامب توجد حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي والجيوسياسي من المرجح أن تدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم في الذهب"، مضيفين أن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر سيستفيد من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والتجارية والمالية.

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الأخيرة جراء مخاوف النمو الاقتصادي الناجمة عن عدم اليقين المحيط بخطط ترامب للرسوم الجمركية.

ويترقب السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يناير والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم للحصول على دلائل بخصوص مسار أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".