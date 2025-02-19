وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين للمعرضين 18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس2025"، اللذين يُقامان تحت رعاية رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وأضحت مهرة بلال الظاهري، بأن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 3 صفقات بقيمة 5.57 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "كالدس إيروسبيس" لشراء منظومة الحداة (المرحلة الأولى) بقيمة 3.76 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال غولدن غروب" لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "دي تي إي سي اندستريز ليميتد" لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 متر بقيمة 1.38مليار درهم.

من جهته، قال محمد سيف الزعابي إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي "أيدكس ونافدكس2025" ، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية و أعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع التعاقد مع شركة " اوغوستا ويستلاند افيشن سيرفيسيز " الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.