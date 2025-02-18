تحديث الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2913.79 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب ذروة جديدة الأسبوع الماضي عندما بلغ 2942.70 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2925.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال نيكوس تزابوراس الخبير المالي لدى منصة التداول ترادو "أسلوب عمل ترامب التخريبي وخطابه العدواني والرسوم الجمركية، سواء التي يتم تطبيقها بالفعل أو التي يهدد بها، يمكن أن يؤدي إلى انهيار التجارة العالمية وسلاسل التوريد المعقدة".

ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية 10 بالمئة على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدد موعدا لفرض رسوم 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، ويخطط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.50 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 985.20 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 978 دولارا.