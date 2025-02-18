وأضاف ماتيو زوباس، على هامش معرض "جلفود 2025"، الذي انطلق الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، أن المشروبات، والمنتجات المخبوزة، ومنتجات الألبان سجلت أعلى معدلات نمو في 2024، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في المتوسط، فيما تستعد الشركات الإيطالية لطرح منتجات جديدة في فئة الأغذية العضوية والصحية، استجابة للاتجاهات الاستهلاكية المتغيرة في المنطقة.

وتشارك إيطاليا في معرض جلفود بجناح يضم أكثر من 200 شركة، ما يعكس التزامها المتزايد بالسوق الإماراتية وأسواق الشرق الأوسط.

وأشار ماتيو زوباس، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية إلى أن الصادرات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات حققت نمواً بنسبة 6 بالمئة خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع خلال 2025، مدفوعة بالطلب القوي على المنتجات الإيطالية الفاخرة والمستدامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأوضح أن الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية، أطلقت برامج دعم مالي ولوجستي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج، مشيراً إلى أن الإمارات تُعد منصة رئيسية للوصول إلى أسواق أوسع.

وأضاف أن إيطاليا تستهدف رفع إجمالي صادراتها الغذائية العالمية من 70 مليار يورو عام 2024 إلى 100 مليار يورو خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الأسواق الإستراتيجية مثل الإمارات، التي تستورد 85 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.

من جانبه أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات، أن ارتفاع الطلب على المنتجات الإيطالية في الإمارات يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مشاركة إيطاليا في "جلفود 2025" تهدف إلى تعزيز الحضور الإيطالي في قطاع الأغذية الإقليمي، لا سيما في فئة المنتجات العضوية والصحية.

وأوضح أن الوكالة التجارية الإيطالية تعمل على تسهيل فرص التعاون بين الشركات الإيطالية ونظرائها الإماراتيين، مشيراً إلى أن هناك طلباً متزايداً على الأرز الإيطالي، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الصادرات الغذائية إلى المنطقة.

وقال إن هذه التوجهات تؤكد أن عام 2025 سيكون محطة مهمة للصادرات الغذائية الإيطالية، مع توقعات بنمو مستدام في السوق الإماراتية، مدفوعاً بجودة المنتجات ودعم الحكومة الإيطالية للشركات المصدّرة.