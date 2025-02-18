وقالت الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، إن بيع عمليات النيكل في البرازيل يهدف إلى تبسيط محفظتها لإنشاء أعمال ذات قيمة أعلى من النحاس وخام الحديد الممتاز ومغذيات المحاصيل.

وتتضمن الصفقة مبلغا نقديا مقدما قدره 350 مليون دولار عند الإنجاز، مع إمكانية الحصول على ما يصل إلى 100 مليون دولار كعائد مرتبط بالسعر، ومقابل نقدي مشروط يبلغ 50 مليون دولار، يكون مرتبطا بـ "قرار الاستثمار النهائي" لمشاريع التطوير.

الجدير بالذكر أن المقابل النقدي المقدم يخضع لتعديلات الإنجاز العادية، ومن المتوقع أن يكون الانتهاء بحلول الربع الثالث من عام 2025.