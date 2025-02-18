وأكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، أن عمليات ايدج تنتشر في 91 دولة حول العالم في ظل العمل على تعزيز معدلات التعاون مع القارة الأفريقية، تليها أميركا اللاتينية وآسيا، مشيرا إلى أن الصفقات العسكرية تستغرق عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها تسير وفق الخطط المعتمدة لتحقيق أهدافها التوسعية.

وأضاف أن ايدج استثمرت بشكل متواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، ونجحت في تنويع منتجاتها والدخول في مجال توريد الأنظمة، وأعلنت بدء تنفيذ عددٍ من صفقات التصدير، مع تحقيق المجموعة إيرادات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنويًا أكثر من 20 بالمئة منها من عمليات التصدير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأشار إلى أن عدد موظفي المجموعة يبلغ حاليًا 14 ألف موظف، مع توقعات بزيادة هذا العدد بناءً على متطلبات المشاريع المستقبلية، لافتا إلى أن نسبة التوطين في الشركة تبلغ 20 بالمئة بشكل عام، بينما تصل إلى 50 بالمئة في الأقسام الهندسية.

وقال المرر إن مشاركة مجموعة إيدج في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025، تأتي كونه المنصة الرئيسية لاستعراض قدرات القطاع الدفاعي الإماراتي أمام الوفود الدولية، مؤكدا التزام المجموعة بالتعريف بإنجازاتها ومنتجاتها التي تعكس مستوى التقدم الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتقنية.