وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39270.40 نقطة محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.3 بالمئة ليسجل 2775.51 نقطة عند الإغلاق.

وجرى تداول الأسهم اليابانية في نطاق متوسط المستويات الأخيرة، مع غلق أسواق الأسهم الأميركية أمس الاثنين بسبب عطلة، وعزز انخفاض الين شراء أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة. وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 6.9 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع بعد أن حققت نظيراتها الأوروبية مكاسب أمس الاثنين مع ترجيح المستثمرين زيادة الإنفاق العسكري في المنطقة.

وصعد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.7 بالمئة. وزاد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة بنسبة 4.7 بالمئة. وقفز سهم آي.إتش.آي كورب 6.3 بالمئة.

وزادت أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 1.6 بالمئة مع وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن الاقتصاد توسع بأكثر من المتوقع في الربع الرابع مما يعزز خطط بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون الآن تصريحات من هاجيمي تاكاتا عضو مجلس إدارة بنك اليابان غدا الأربعاء وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول لوكالة رويترز: إن ارتفاع معدل التضخم قد يدفع الأسواق إلى إعلان توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة مما يدعم الين.

وأضاف "إذا ارتفعت قيمة الين بشكل كبير، قد يضع ذلك ضغوطا على الأسهم اليابانية وربما يؤدي إلى عمليات بيع".

وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.6 بالمئة وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.8 بالمئة وسهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اثنين بالمئة.

وتلقى المؤشر نيكي أكبر دفعة من سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي ارتفع 3.2 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الذي صعد 1.4 بالمئة.

وقفز سهم نيسان موتور بنسبة 3.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن منافستها هوندا موتور مستعدة لإحياء محادثات الاندماج إذا استقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا. وهبط سهم هوندا 0.5 بالمئة.