وقالت الشركة الاثنين، إن عمليات التسريح ستتركز بشكل شبه كامل على "المناصب الإدارية العليا والقيادية"، بما في ذلك المناصب القيادية العليا والمديرين. وستتم إقالة 11 منصبا قياديا رفيعا، مما يمثل 15 بالمئة من لجنة الإدارة العليا في الشركة.

ومن المقرر أن تُكمل الشركة عمليات التسريح بحلول نهاية يونيو، وهي جزء من خطة تهدف إلى تقليص التكاليف وتحويل الشركة إلى "منظمة أكثر رشاقة وسرعة ومرونة"، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة بوب جوردان في بيان.

وقال جوردان: "هذا القرار غير مسبوق في تاريخنا البالغ 53 عاما، والتغيير يتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة."

وتقدر ساوث ويست أن هذه التسريحات ستوفر للشركة نحو 210 ملايين دولار هذا العام وحوالي 300 مليون دولار في 2026.

وفي نوفمبر، قدمت الشركة عروضا للمغادرة الطوعية وإجازات ممتدة لعمال المطار، بمن فيهم وكلاء خدمة العملاء وعمال الأمتعة وعمال الشحن وذلك لتجنب "الزيادة في عدد الموظفين في بعض المواقع."

وتتعرض الشركة لضغوط من صندوق التحوط "إليوت إنفيستمنت" لزيادة الأرباح وتعزيز سعر السهم، الذي تراجع بشكل حاد منذ بداية عام 2021. وتراجعت أسهم ساوث ويست بنسبة 9.9 بالمئة حتى الآن هذا العام.