جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور مهرة بلال الظاهري وماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، المتحدثين الرسميين مجلس التوازن الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية.

وكشفت مهرة بلال الظاهري خلال المؤتمر الصحفي عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، والتي بلغت 9 صفقات بقيمة 3.825 مليار درهم.

شملت الصفقات:

التعاقد مع شركة إنترناشيونال غولدن غروب لشراء الذخائر 685.8 مليون درهم

التعاقد مع شركة تالس الإمارات للتكنولوجيا، لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة والإسناد الفني بقيمة 110.5 مليون درهم

التعاقد مع مجموعة إيدج لشراء برنامج تزويد البيانات والخدمات الذكية بقيمة 399.4 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة كالدس لاند سيستمس لشراء آلية متعددة المهام بقيمة 1.809 مليار درهم

التعاقد مع شركة المسعود لشراء قطع الغيار والمواد وتقديم أعمال الصيانة وخدمات المعاونة الفنية بقيمة 20 مليون درهم

التعاقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لشراء منصات غير مأهولة بقيمة 299.2 مليون درهم.

إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة غلوبال إيروسبيس لوجستكس لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة التعاقد إنترناشيونال غولدن غروب وشركة إم بي ثري لشراء مهام الطيارين ومعدات الإنقاذ بالطائرات وقطع الغيار بقيمة 309 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنجازات لنظم البيانات لتقديم خدمات تنفيذ التحول الرقمي بقيمة 138.7 مليون درهم.

من جانبه أفاد محمد سيف الزعابي، بأن إجمالي الصفقات الدولية بلغت 4 صفقات بقيمة 143.4 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة باتريا لاند سيستم أووي الفنلندية، لتقديم خدمات الإسناد الفني وإصلاح وتوريد قطع غيار آليات الباتريا بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة راينميتل إلكترونيكس الألمانية لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال صيانة وإصلاح وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية وإدامة منظومة الاشتباك التعبوي بقيمة 71.8 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة راينميتال أير ديفانس السويسرية لتقديم خدمات أعمال الإصلاح والصيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات لنظام الدفاع الجوي بقيمة 18.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ماكسار إنتيليجينس الأميركية، لتقديم خدمات استئجار أقمار التصوير الفضائي بقيمة 31.9 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري ،على أهمية معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والطيران، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعد منصة مثالية لالتقاء الشركات الرائدة في هذه الصناعات لتبادل الخبرات والابتكارات.

وأوضح، أن الصفقات الموقعة اليوم تؤكد التوجه الاستراتيجي لمجلس التوازن نحو بناء الشراكات المحلية والدولية وتعزيز القطاع الدفاعي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المحلي نحو النمو المستدام.